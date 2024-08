Tragédia na BR-470: Segunda Vítima de Acidente é Identificada Morreu na tarde deste domingo (18) a passageira do carro sedã envolvido em uma colisão com uma moto na BR-470, em Trombudo Central... ND Mais|Do R7 19/08/2024 - 02h16 (Atualizado em 19/08/2024 - 02h16 ) ‌



Morreu na tarde deste domingo (18) a passageira do carro sedã envolvido em uma colisão com uma moto na BR-470, em Trombudo Central, no sábado (17). Ela é a segunda vítima fatal da batida, que também matou o piloto da motocicleta.

