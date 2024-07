ND Mais |Do R7

Tragédia na estrada: Quatro jovens de Chapecó perdem a vida em acidente no RS Quatro jovens que estavam em um carro com placas de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, morreram após uma colisão frontal contra...

‌



A+

A-

Quatro jovens que estavam em um carro com placas de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, morreram após uma colisão frontal contra uma carreta na ERS-324, em Ronda Alta, no Rio Grande do Sul. As vítimas estavam em um Renault/Sandero vermelho e todos morreram ainda no local.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• ‘Visivelmente alterados’: irmãos se negam a pagar corrida e avançam contra PM em SC

• VÍDEO: Série C tem ‘gol Puskás’ que Pelé não fez em jogo maluco

• Quatro jovens de Chapecó morrem em grave acidente no RS