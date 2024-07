ND Mais |Do R7

Tragédia na indústria plástica: Morre mãe de magnata catarinense A cerimônia de despedida de dona Hilda Mazzuco Freitas, mãe do empresário, Anselmo Freitas - um dos maiores fabricantes de copos...

A cerimônia de despedida de dona Hilda Mazzuco Freitas, mãe do empresário, Anselmo Freitas - um dos maiores fabricantes de copos plásticos do país - lotou, na tarde fria deste sábado (15), o Crematório Millenium, em Içara, sul do Estado.

