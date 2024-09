Tragédia na Nigéria: explosão de caminhão-tanque deixa dezenas de mortos Acidente aconteceu na madrugada desse domingo (8), quando caminhão-tanque e caminhão de gado e passageiros colidiram ND Mais|Do R7 09/09/2024 - 14h51 (Atualizado em 09/09/2024 - 14h51 ) ‌



Autoridades de segurança informaram que, ao menos, 59 pessoas morreram durante a explosão de um caminhão-tanque na Nigéria. O veículo colidiu com um caminhão que transportava passageiros e gado no norte do país.

