Tragédia na SC-108: Caminhão desgovernado capota e mata trabalhadores Um caminhão capotou no final da manhã desta terça-feira (23) no km 42 da SC-108, em Guaramirim, no Norte catarinense, e matou dois... ND Mais|Do R7 23/07/2024 - 17h44 (Atualizado em 23/07/2024 - 17h44 ) ‌



Um caminhão capotou no final da manhã desta terça-feira (23) no km 42 da SC-108, em Guaramirim, no Norte catarinense, e matou dois trabalhadores que atuavam no local. Um terceiro colaborador sofreu lesões graves.

