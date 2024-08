Tragédia na SC-350: Ônibus com Trabalhadores Colide com Caminhão Um acidente envolvendo um caminhão e um ônibus que transportava trabalhadores de uma empresa com pelo menos 30 ocupantes mobilizou... ND Mais|Do R7 13/08/2024 - 21h17 (Atualizado em 13/08/2024 - 21h17 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um acidente envolvendo um caminhão e um ônibus que transportava trabalhadores de uma empresa com pelo menos 30 ocupantes mobilizou as equipes de socorro na manhã desta terça-feira (13), na SC-350, entre Lebon Régis e Fraiburgo, no Meio-Oeste de Santa Catarina.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Virou Disneylândia? Candidata é registrada com foto do Pato Donald nas Eleições 2024

• ‘Amigo e ídolo’: morte de Marcão, figura do esporte de Joinville, repercute em SC

• Ônibus com cerca de 30 trabalhadores se envolve em acidente com caminhão na SC-350