Tragédia nas Estradas: Acidente Fatal em Araranguá Um grave acidente em Araranguá, no Extremo Sul de Santa Catarina, matou o caroneiro de um Audi A3 e deixou o motorista do veículo... ND Mais|Do R7 25/08/2024 - 15h51 (Atualizado em 25/08/2024 - 15h51 ) ‌



Um grave acidente em Araranguá, no Extremo Sul de Santa Catarina, matou o caroneiro de um Audi A3 e deixou o motorista do veículo gravemente ferido. A ocorrência foi registrada por volta das 5h15, na SC-447, no bairro Lagoa da Serra.

