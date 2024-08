Tragédia nas Estradas: Acidente Fatal em SC Deixa um Homem Morto Um grave acidente de trânsito entre um caminhão Ford/Cargo e uma motocicleta Kawasaki Ninja terminou com a morte de um homem de 41... ND Mais|Do R7 26/08/2024 - 16h11 (Atualizado em 26/08/2024 - 16h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um grave acidente de trânsito entre um caminhão Ford/Cargo e uma motocicleta Kawasaki Ninja terminou com a morte de um homem de 41 anos, na tarde do último domingo (25), na SC-135, no município de Ibiam, no Meio-Oeste de Santa Catarina.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Moto fica em pedaços em grave acidente que terminou com morte de homem em SC

• Regras para campanhas eleitorais: transparência e ética em foco

• ‘O mundo acompanha’, diz Robinho após vitória do JEC Futsal no clássico contra o Jaraguá