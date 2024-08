Tragédia nas Estradas: Motociclista Perde a Vida em Jaraguá do Sul Um motociclista morreu na noite desta quarta-feira (21) em um grave acidente em Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina. A colisão... ND Mais|Do R7 22/08/2024 - 14h01 (Atualizado em 22/08/2024 - 14h01 ) ‌



Um motociclista morreu na noite desta quarta-feira (21) em um grave acidente em Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina. A colisão com um automóvel aconteceu no bairro Três Rios do Norte.

