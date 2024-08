Tragédia nas estradas: motorista embriagado causa acidente fatal em SC Inquérito revelou que motorista invadiu a pista contrária sob efeito de álcool, causando a colisão fatal no dia 7 de junho ND Mais|Do R7 30/08/2024 - 04h50 (Atualizado em 30/08/2024 - 04h50 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

As circunstâncias da colisão que matou 6 pessoas e deixou dois feridos no dia 7 de junho na SC-108, entre Rancho Queimado e Anitápolis, na Grande Florianópolis, foram esclarecidas pela Polícia Civil de Santa Catarina nesta quarta-feira (8). O inquérito concluiu que um dos motoristas estava alcoolizado e avançou na contramão, colidindo com o outro carro.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• ‘Houve justiça’: promotores falam sobre pena a autor de ataque a creche em Blumenau

• Veja a íntegra do debate entre os candidatos a prefeito de Florianópolis no ND Mais

• Inconsequência na SC-401 mostra trânsito de Florianópolis à mercê e que o pior está por vir