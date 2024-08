Tragédia no Céu: Acidente Aéreo em Mato Grosso Deixa Família em Luto O avião de pequeno porte que caiu na zonal rural do município de Apiacás, no Mato Grosso, nesta quinta-feira (15), transportava o... ND Mais|Do R7 16/08/2024 - 14h57 (Atualizado em 16/08/2024 - 14h57 ) ‌



O avião de pequeno porte que caiu na zonal rural do município de Apiacás, no Mato Grosso, nesta quinta-feira (15), transportava o empresário Arni Alberto Spiering, de 70 anos, e dois netos, João Marcos Spiering e Arni Alberto Spiering Benez, que morreram no acidente.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

