Tragédia no desfile de 7 de Setembro em São Paulo Acidente aconteceu na manhã deste sábado (7) durante desfile no Sambódromo do Anhembi, na capital paulista ND Mais|Do R7 07/09/2024 - 19h11 (Atualizado em 07/09/2024 - 19h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um subtenente da Cavalaria, que desfilava no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, passou mal e morreu durante o desfile do 7 de Setembro, na manhã deste sábado (7).

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Oficial da Cavalaria cai de cavalo e morre durante desfile de 7 de Setembro em SP

• Anielle, Haddad e outros ministros não comparecem no desfile de 7 de Setembro em Brasília

• Briga de trânsito termina em morte na BR-101, em Jaguaruna