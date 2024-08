Tragédia no escritório: mulher é encontrada morta após dias sem ser notada Segundo a investigação, ela havia batido ponto para entrar no prédio em uma sexta-feira, mas não registrou saída; ela foi encontrada... ND Mais|Do R7 31/08/2024 - 16h20 (Atualizado em 31/08/2024 - 16h20 ) ‌



Cinco dias se passaram até que alguém percebesse que uma mulher de 60 anos, funcionária de um banco nos Estados Unidos, estava morta, sentada na cadeira do seu espaço de trabalho. A descoberta foi feita no dia 20 de agosto por conta do forte odor que se alastrou pelo andar do prédio. Ela estaria morta desde o dia 16.

