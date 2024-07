Tragédia no Futsal: Jogador Morre Após Mal Súbito em Partida Uma fatalidade foi registrada em Navegantes, no Litoral Norte catarinense. Na última sexta-feira (26), o jogador de futsal Alex Soares... ND Mais|Do R7 29/07/2024 - 20h23 (Atualizado em 29/07/2024 - 20h23 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Uma fatalidade foi registrada em Navegantes, no Litoral Norte catarinense. Na última sexta-feira (26), o jogador de futsal Alex Soares do Nascimento teve um mal súbito durante uma partida do Campeonato Citadino. Alex chegou a ser internado, porém faleceu nesta segunda-feira (29).

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• O que é embolia amniótica, que fez influenciadora ficar em estado grave após o parto

• Galeto Mamma Mia Tijucas: Atração gastronômica imperdível para visitantes do I Fashion Outlet.

• Jogador de futsal passa mal durante partida e morre em SC