Tragédia no Mar: Identificadas Vítimas do Naufrágio de Superiate na Itália As autoridades italianas recuperaram até o momento seis corpos do mar após naufrágio de superiate na costa da Sicília, na Itália.... ND Mais|Do R7 22/08/2024 - 23h41



As autoridades italianas recuperaram até o momento seis corpos do mar após naufrágio de superiate na costa da Sicília, na Itália. Entre as vítimas está o bilionário Mike Lynch, dono da embarcação, cujo corpo foi encontrado em meio aos destroços.

• Bilionário, advogado, chefe de cozinha: quem são as vítimas do naufrágio de superiate na Itália

