Tragédia no Mar: O Destino de Hannah Lynch e o Naufrágio do Superiate Nesta sexta-feira (23), as autoridades confirmaram que o corpo de Hannah Lynch foi encontrado, encerrando as buscas do naufrágio de... ND Mais|Do R7 23/08/2024 - 20h31 (Atualizado em 23/08/2024 - 20h31 ) ‌



Nesta sexta-feira (23), as autoridades confirmaram que o corpo de Hannah Lynch foi encontrado, encerrando as buscas do naufrágio de superiate. Ela estava a bordo do iate de luxo com seu pai, o bilionário Mike Lynch, quando a embarcação naufragou na madrugada da última segunda-feira (19), próximo a Palermo, na Itália. No total, 22 pessoas estavam a bordo e seis morreram.

