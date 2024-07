Tragédia no Marrocos: Onda de Calor Causa Mortes em Massa Vinte e uma pessoas morreram em apenas um dia, em uma cidade do centro do Marrocos, no norte da África. O país vive o sexto ano consecutivo... ND Mais|Do R7 25/07/2024 - 16h54 (Atualizado em 25/07/2024 - 16h54 ) ‌



Vinte e uma pessoas morreram em apenas um dia, em uma cidade do centro do Marrocos, no norte da África. O país vive o sexto ano consecutivo de seca, conforme anunciaram autoridades de saúde nesta quinta-feira (25).

