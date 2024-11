Tragédia no remo: Irmão lamenta perda de amigo em acidente Natural de Pelotas (RS), o adolescente conciliava a rotina de treinos com os estudos no IFSul ND Mais|Do R7 21/10/2024 - 20h08 (Atualizado em 21/10/2024 - 20h08 ) twitter

“Grande promessa”, assim descrevem os amigos próximos ao atleta de remo Henry Fontoura Guimarães, umas das nove vítimas do acidente grave na BR-376 na noite desse domingo (20). De Pelotas, no Rio Grande do Sul, o adolescente conciliava a rotina de treinos com os estudos no IFSul (Instituto Federal Sul-rio-grandense).

'Perdi meu melhor amigo', diz irmão de atleta que morreu em acidente com time na BR-376

