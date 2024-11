Tragédia no remo: jovem atleta perde a vida em acidente Jovem havia perdido a mãe há pouco mais de um ano ND Mais|Do R7 21/10/2024 - 22h09 (Atualizado em 21/10/2024 - 22h09 ) twitter

“Ser atleta é um estilo de vida único”, disse Nicole da Cruz em publicação na internet no início do ano. A jovem, de apenas 15 anos, é uma das vítimas do trágico acidente na BR-376, que deixou nove pessoas mortas nesse domingo (20).

