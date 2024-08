Tragédia no RJ: Ex-namorada é morta com milkshake envenenado A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro acredita que Victória da Conceição Pereira tenha sido vítima de feminicídio. Ela foi morta... ND Mais|Do R7 07/08/2024 - 17h26 (Atualizado em 07/08/2024 - 17h26 ) ‌



A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro acredita que Victória da Conceição Pereira tenha sido vítima de feminicídio. Ela foi morta no sábado (3), após beber um milkshake envenenado.

