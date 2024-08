Tragédia no RS: O uso de clonazepam em caso de criança encontrada morta O clonazepam é um remédio de uso controlado utilizado no tratamento de transtornos psiquiátricos. Substância foi usada para sedar... ND Mais|Do R7 15/08/2024 - 00h06 (Atualizado em 15/08/2024 - 00h06 ) ‌



O clonazepam é um remédio de uso controlado utilizado no tratamento de transtornos psiquiátricos. Substância foi usada para sedar uma criança de 9 anos que foi achada morta numa lixeira, no Rio Grande do Sul. A mãe confessou ter dopado a criança, pois, segundo ela, Kerollyn Souza Ferreira tinha um comportamento agressivo.

