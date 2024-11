Tragédia no Sul de SC: acidente fatal deixa um homem morto Ocorrência foi atendida em Treviso na manhã desta terça-feira (15) ND Mais|Do R7 15/10/2024 - 16h48 (Atualizado em 15/10/2024 - 16h48 ) twitter

Um acidente de trânsito ocasionou a morte de um homem, cuja identificação não foi informada, na manhã desta terça-feira (15). A guarnição do CBMSC (Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina) foi acionada para atender a ocorrência por volta das 6h35, no bairro Vila Nesi, em Treviso, no Sul do Estado.

