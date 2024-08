Tragédia no Trânsito: Motociclista Atropelada em Florianópolis Uma motociclista foi atropelada na manhã desta quinta-feira (1º), no acesso à Capital pela ponte Pedro Ivo Campos. O acidente aconteceu... ND Mais|Do R7 01/08/2024 - 14h14 (Atualizado em 01/08/2024 - 14h14 ) ‌



Uma motociclista foi atropelada na manhã desta quinta-feira (1º), no acesso à Capital pela ponte Pedro Ivo Campos. O acidente aconteceu na curva do Lago das Bandeiras, após a motorista do carro fazer uma conversão proibida.

