Tragédia nos Céus: Avião Cai em Katmandu e Deixa 18 Mortos Um avião caiu e explodiu logo após a decolagem no aeroporto de Katmandu, capital do Nepal, matando 18 pessoas que estavam a bordo.... ND Mais|Do R7 24/07/2024 - 13h14 (Atualizado em 24/07/2024 - 13h14 ) ‌



Um avião caiu e explodiu logo após a decolagem no aeroporto de Katmandu, capital do Nepal, matando 18 pessoas que estavam a bordo. O comandante da aeronave foi resgatado com vida.

