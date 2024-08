Tragédias Aéreas: Uma Semana de Incidentes no Brasil Em oito dias, o Brasil registrou ao menos seis acidentes ou incidentes com aviões. A principal foi a tragédia com o ATR-72 da Voepass... ND Mais|Do R7 17/08/2024 - 22h46 (Atualizado em 17/08/2024 - 22h46 ) ‌



Em oito dias, o Brasil registrou ao menos seis acidentes ou incidentes com aviões. A principal foi a tragédia com o ATR-72 da Voepass, em Vinhedo (SP), que deixou 62 mortos na sexta-feira (9). Santa Catarina também está na lista com os vários voos cancelados após danos nos pneus de uma aeronave durante pouso em Florianópolis.

