Trajetória de Filipe Luís enche Santa Catarina de orgulho Trajetória de Filipe Luís enche Santa Catarina de orgulho ND Mais|Do R7 12/11/2024 - 15h11 (Atualizado em 12/11/2024 - 15h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Filipe Luís comemorando título

Filipe Luís é um raro exemplo de continuidade e solidez no futebol. A cena dele comemorando o título da Copa do Brasil com a filha, dando estrelas no gramado em Belo Horizonte, vai além de um momento viral: reflete sua trajetória de comprometimento e equilíbrio.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre a carreira inspiradora de Filipe Luís!

Leia Mais em ND Mais:

Prêmio Gustav Salinger em Blumenau: veja quais foram os vencedores em 2024

Campeonato Catarinense de 2025 tem data de início indefinida e aguarda CBF

Joinville Vôlei enfrenta o São José em busca da segunda vitória na Superliga