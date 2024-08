Transformação Digital no RH: Nexti Brilha no CONARH Atenta aos principais movimentos do mercado e das mudanças que impactam o RH, a Nexti será uma das empresas expositoras no CONARH... ND Mais|Do R7 23/08/2024 - 19h42 (Atualizado em 23/08/2024 - 19h42 ) ‌



Human resource manager looking at many different cv resume Thx4Stock/Getty Images

Atenta aos principais movimentos do mercado e das mudanças que impactam o RH, a Nexti será uma das empresas expositoras no CONARH, maior evento do segmento que acontecerá no São Paulo Expo, na capital paulista, de 27 a 29 de agosto.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

