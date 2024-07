Transformações no Minha Casa, Minha Vida: O Impacto do Crescimento nos Financiamentos O governo federal avalia mudanças no programa habitacional ‘Minha Casa, Minha Vida’ diante do “boom” nos financiamentos, o que tem... ND Mais|Do R7 26/07/2024 - 17h03 (Atualizado em 26/07/2024 - 17h03 ) ‌



O governo federal avalia mudanças no programa habitacional ‘Minha Casa, Minha Vida’ diante do “boom” nos financiamentos, o que tem pressionado o orçamento do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

