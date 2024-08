Transformando Criciúma: Revitalização do Anel Viário e Ciclovia em Foco A mobilidade urbana e o transporte coletivo estiveram em pauta na terceira entrevista da série com os candidatos a prefeito de Criciúma... ND Mais|Do R7 21/08/2024 - 20h51 (Atualizado em 21/08/2024 - 20h51 ) ‌



A mobilidade urbana e o transporte coletivo estiveram em pauta na terceira entrevista da série com os candidatos a prefeito de Criciúma no Balanço Geral da NDTV Record. Ricardo Guidi, do PL (Partido Liberal), afirmou que quer fazer revitalizações no Anel de Contorno Viário e na Avenida Centenário.

