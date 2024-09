Transforme sua vida com Cíntia Chagas no Centrosul Mais do que apenas uma palestra, Cíntia Chagas revela uma verdadeira experiência de motivação e inspiração, impulsionando o público... ND Mais|Do R7 05/09/2024 - 23h31 (Atualizado em 05/09/2024 - 23h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Palestra incrível com Cíntia Chagas no Centrosul. Assinantes do Clube ND têm 30% de desconto.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Minha Jornada de Sucesso, com a palestrante Cíntia Chagas, ocorre final do mês no Centrosul

• Quem era o homem que morreu afogado em parque aquático de Santa Catarina

• Volante do Figueirense fala em ‘honra’ para a última competição do ano