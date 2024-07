Transforme Vidas: Torne-se um Voluntário do CVV em Blumenau! Com o intuito de aumentar a capacidade de atendimento, o posto de Blumenau do CVV (Centro de Valorização da Vida), está com inscrições... ND Mais|Do R7 29/07/2024 - 09h14 (Atualizado em 29/07/2024 - 09h14 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Com o intuito de aumentar a capacidade de atendimento, o posto de Blumenau do CVV (Centro de Valorização da Vida), está com inscrições abertas para os cursos gratuitos de capacitação e seleção para novos voluntários.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Quer ser um voluntário? CVV oferece curso para formação de candidatos em Blumenau

• Chapecó recebe 1ª Feira Regional do Mel; veja quando

• Coordenadores de campanha: quem são os ‘cabeças’ por trás dos candidatos em Florianópolis