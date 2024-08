Trânsito Caótico: Acidente na Via Expressa Afeta Acesso à Ponte de Florianópolis A queda de um motociclista congestionou a BR-282, na Grande Florianópolis, na manhã desta segunda-feira (12). O acidente na Via Expressa... ND Mais|Do R7 12/08/2024 - 14h26 (Atualizado em 12/08/2024 - 14h26 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A queda de um motociclista congestionou a BR-282, na Grande Florianópolis, na manhã desta segunda-feira (12). O acidente na Via Expressa aconteceu no km 4 da rodovia, no sentido Ilha, próximo ao viaduto da Chico Mendes.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Ferry boat em Navegantes terá travessia interrompida entre dois dias; veja o motivo

• Acidente na Via Expressa congestiona BR-101 e dificulta acesso a ponte de Florianópolis

• ‘Desesperador’, mulher morre atropelada pelo próprio carro em SC e filha presencia