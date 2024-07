Trânsito Caótico: Colisões em Florianópolis Geram Filas Imensas As pontes Colombo Salles e Pedro Ivo Campos, que dão acesso e saída da ilha em Florianópolis, registram trânsito quilométrico no início... ND Mais|Do R7 25/07/2024 - 00h03 (Atualizado em 25/07/2024 - 00h03 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

As pontes Colombo Salles e Pedro Ivo Campos, que dão acesso e saída da ilha em Florianópolis, registram trânsito quilométrico no início da noite desta quarta-feira (24). O motivo são dois acidentes que ocorreram simultaneamente por volta das 18h: um na Avenida Engenheiro Max de Souza, em Coqueiros, e outro na Rodovia Governador Gustavo Richard, no Centro.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Prefeito confirma primeira internação involuntária de dependente químico em Blumenau

• Bebê que nasceu com 950 g recebe alta de UTI após dois meses internado em SC

• Filho da esteticista enterrada em cozinha teria participado do crime, afirma denúncia do MP