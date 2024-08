Trânsito em Caos: Incêndio e Engavetamento em Florianópolis Um carro em chamas na saída do Túnel Antonieta de Barros, que liga os bairros Centro e Saco dos Limões em Florianópolis, já era suficiente... ND Mais|Do R7 13/08/2024 - 23h16 (Atualizado em 13/08/2024 - 23h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um carro em chamas na saída do Túnel Antonieta de Barros, que liga os bairros Centro e Saco dos Limões em Florianópolis, já era suficiente para complicar o trânsito na Capital no fim da tarde desta terça-feira (13). Mas um engavetamento dentro do túnel deixou a situação ainda mais difícil.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Carro em chamas e engavetamento em túnel deixam trânsito caótico em Florianópolis

• Cachorros em situação de maus-tratos são resgatados e tutor é preso em Joinville

• Unifebe firma parceria com o Brusque FC