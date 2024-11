Trânsito em Criciúma será interditado para simulação de incêndio; veja quando Trânsito em Criciúma será interditado para simulação de incêndio; veja quando ND Mais|Do R7 26/11/2024 - 10h09 (Atualizado em 26/11/2024 - 10h09 ) twitter

Trânsito em Criciúma será interditado para simulação de incêndio; veja quando

O trânsito no entorno do Hospital São José de Criciúma, no Sul de Santa Catarina, será interditado nesta quarta-feira (27), a partir das 14h. A instituição realizará um simulado de atendimento para a situação de incêndio, com o objetivo de articular com todos os órgãos necessários e primordiais, ações de prevenção, mitigação, preparação e gestão de riscos em momentos de desastre em estabelecimentos de saúde, com foco na segurança de toda a sociedade.

