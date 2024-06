ND Mais |Do R7

Trânsito interrompido: Acúmulo de água na trincheira de Criciúma Um acúmulo de água na pista da trincheira Luiz Buzanello, no bairro São Luiz, em Criciúma, provocou transtornos no trânsito no início...

Alto contraste

A+

A-

Um acúmulo de água na pista da trincheira Luiz Buzanello, no bairro São Luiz, em Criciúma, provocou transtornos no trânsito no início da manhã desta quarta-feira (26). O problema foi resolvido por volta das 10h.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Sarna humana: 6 cidades do Litoral Norte confirmam casos da doença

• Água acumula na pista e interrompe trânsito em trincheira de Criciúma

• Multinacional francesa vai inaugurar mega loja em Joinville com investimento de R$ 67 milhões



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.