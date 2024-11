Trânsito na BR-101 trava com fila de 16 km no trecho entre Joinville e Florianópolis Trânsito na BR-101 trava com fila de 16 km no trecho entre Joinville e Florianópolis ND Mais|Do R7 15/11/2024 - 16h08 (Atualizado em 15/11/2024 - 16h08 ) twitter

Trânsito na BR-101

O trânsito na BR-101 no trecho sul de Joinville em direção à Florianópolis está travado na manhã desta sexta-feira (15), feriado da Proclamação da República. Imagens mostram carros parados em uma fila de 16,7 km na saída do município do Norte de Santa Catarina.

