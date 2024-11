Transporte coletivo de Criciúma terá horário especial devido ao Dia de Finados Transporte coletivo de Criciúma terá horário especial devido ao Dia de Finados ND Mais|Do R7 02/11/2024 - 10h29 (Atualizado em 02/11/2024 - 10h29 ) twitter

Transporte coletivo de Criciúma

O transporte coletivo urbano de Criciúma terá horários especiais, neste sábado (2), devido ao feriado de Finados, com destino ao cemitério municipal, localizado na Avenida Santos Dumont. Haverá ônibus saindo do terminal Central e do terminal Pinheirinho, passando pelo cemitério municipal e, depois, fazendo os trajetos de retorno.

Haverá ônibus saindo do terminal Central e do terminal Pinheirinho, passando pelo cemitério municipal e, depois, fazendo os trajetos de retorno.

