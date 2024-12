Transporte público retoma operação em Joinville após chuva intensa A retomada ocorre de forma gradual, limitada a regiões onde o nível da água recuou e as vias foram consideradas seguras para o tráfego... ND Mais|Do R7 07/12/2024 - 19h08 (Atualizado em 07/12/2024 - 19h08 ) twitter

O sistema de transporte público de Joinville voltou a operar na tarde deste sábado (7), após um alinhamento estratégico com a Defesa Civil e a Seinfra (Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana). A retomada ocorre de forma gradual, limitada a regiões onde o nível da água recuou e as vias foram consideradas seguras para o tráfego de ônibus.

Para mais detalhes sobre a situação do transporte público e os impactos das chuvas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

