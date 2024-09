Transtornos no Contorno Viário de Palhoça após inauguração recente No elevado da Guarda do Cubatão, que faz parte das obras do Contorno Viário, a passagem está liberada apenas para pedestres e ciclistas... ND Mais|Do R7 03/09/2024 - 04h41 (Atualizado em 03/09/2024 - 04h41 ) ‌



Inaugurado há pouco mais de três semanas, o Contorno Viário da Grande Florianópolis ainda conta com trechos inacabados, fato que tem gerado transtornos às pessoas que moram nas proximidades ou que precisam transitar por esses locais. No elevado da Guarda do Cubatão – estrutura que cruza a rodovia e dá acesso ao bairro de Palhoça por uma via marginal -, por exemplo, a passagem está liberada apenas para pedestres e ciclistas, enquanto os veículos devem usar uma rua paralela até a conclusão das obras.

