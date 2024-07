Três associações de surf no Sul de SC recebem título de Utilidade Pública Três associações de surf no Sul de SC receberam o título de Utilidade Pública estadual na última quarta-feira (17). Sancionadas pelo... ND Mais|Do R7 19/07/2024 - 09h53 (Atualizado em 19/07/2024 - 09h53 ) ‌



Três associações de surf no Sul de SC receberam o título de Utilidade Pública estadual na última quarta-feira (17). Sancionadas pelo governador, Jorginho Mello, as legislações reconheceram a Associação de Tow-In de Jaguaruna, a Associação de Surf e Tow-in do Farol de Santa Marta de Laguna e a Associação de Surf de Laguna.

