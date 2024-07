ND Mais |Do R7

Tribunal determina vacinação de filhas em SC sob multa diária de até R$ 10 mil O TJSC (Tribunal de Justiça de Santa Catarina), mantendo a decisão da 2ª Vara Cível da comarca de São Bento do Sul, determinou a...

O TJSC (Tribunal de Justiça de Santa Catarina), mantendo a decisão da 2ª Vara Cível da comarca de São Bento do Sul, determinou a um casal que providencie, no prazo de 60 dias, a imunização de duas filhas de acordo com o esquema vacinal preconizado pelo Ministério da Saúde.

