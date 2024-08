Trinity Rain Moyer-Rodman Brilha e Salva o Brasil nas Olimpíadas A Seleção Brasileira, que faz uma campanha frágil no futebol feminino nas Olimpíadas, com uma vitória e duas derrotas, foi salva... ND Mais|Do R7 01/08/2024 - 14h14 (Atualizado em 01/08/2024 - 14h14 ) ‌



A Seleção Brasileira, que faz uma campanha frágil no futebol feminino nas Olimpíadas, com uma vitória e duas derrotas, foi salva de forma indireta da eliminação com um gol da jogadora dos Estados Unidos Trinity Rain Moyer-Rodman, filha do ex-Chicago Bulls, da NBA, Dennis Rodman.

