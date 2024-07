Triste descoberta: golfinho monitorado por mais de 10 anos é encontrado morto em praia de SC Uma toninha que era monitorada há mais de uma década na Baía Babitonga foi encontrada morta por pescadores na praia do Lixo, em São... ND Mais|Do R7 18/07/2024 - 18h53 (Atualizado em 18/07/2024 - 18h53 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Uma toninha que era monitorada há mais de uma década na Baía Babitonga foi encontrada morta por pescadores na praia do Lixo, em São Francisco do Sul, no Norte de Santa Catarina.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Espécie de golfinho monitorada há mais 10 anos é encontrada morta em praia de SC

• Copa do Brasil 2024: veja os confrontos das oitavas de final

• Socos e xingamentos: Mãe denuncia bullying contra filho de 6 anos na escola, em Itajaí