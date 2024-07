ND Mais |Do R7

Triste notícia: filho do cantor Zé Vaqueiro falece aos 11 meses Morreu, na madrugada desta terça-feira (9), o filho do cantor Zé Vaqueiro com a empresária Ingra Soares, aos 11 meses. Arthur nasceu...

Morreu, na madrugada desta terça-feira (9), o filho do cantor Zé Vaqueiro com a empresária Ingra Soares, aos 11 meses. Arthur nasceu no dia 24 de julho de 2023, com uma má-formação congênita, decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13, ou síndrome de Patau.

