Tristeza em Osasco: falecimento de Ana Paula Rossi, líder do PL Ana Paula Rossi, presidente do Partido Liberal (PL) em Osasco, faleceu no último domingo (9), vítima de câncer; ela estava em seu terceiro... ND Mais|Do R7 09/09/2024 - 14h07 (Atualizado em 09/09/2024 - 14h07 ) ‌



A vereadora Ana Paula Rossi (PL), faleceu na noite do último domingo (9), aos 55 anos, em Osasco, São Paulo. Ela foi diagnosticada com um câncer do tipo não Hodgkin, em julho, e estava em tratamento desde então. A morte foi confirmada por meio de nota divulgada em suas redes sociais.

