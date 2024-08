Tristeza na Gastronomia: Morre Faustinho, Ícone do Berbigão do Boca O chefe de cozinha Fausto Silva Júnior, mais conhecido como Faustinho, de 49 anos, morreu nesta segunda-feira (12), em Florianópolis... ND Mais|Do R7 12/08/2024 - 22h46 (Atualizado em 12/08/2024 - 22h46 ) ‌



O chefe de cozinha Fausto Silva Júnior, mais conhecido como Faustinho, de 49 anos, morreu nesta segunda-feira (12), em Florianópolis. Ao ND Mais, a esposa de Faustinho, Rafaela Wilperts, informou que ele estava internado com complicações no fígado.

