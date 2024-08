Tristeza na Política: Morre Vereador de SC com 67 Anos Antonio Alberti, vereador pelo partido União Brasil, agricultor e figura influente na política de Bela Vista do Toldo, morreu nessa... ND Mais|Do R7 09/08/2024 - 14h46 (Atualizado em 09/08/2024 - 14h46 ) ‌



Antonio Alberti, vereador pelo partido União Brasil, agricultor e figura influente na política de Bela Vista do Toldo, morreu nessa quinta-feira (8), aos 67 anos, no Planalto Norte de Santa Catarina. A causa do falecimento não foi divulgada.

