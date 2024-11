Troca de tiros em Criciúma: polícia em ação contra foragido Perseguição aconteceu na tarde desta terça-feira (22), no bairro Pio Corrêa, e troca de tiros foi registrada ND Mais|Do R7 22/10/2024 - 22h48 (Atualizado em 22/10/2024 - 22h48 ) twitter

Na tarde desta terça-feira (22), uma troca de tiros foi registrada no bairro Pio Corrêa, em Criciúma, no Sul catarinense. A movimentação é o desdobramento de uma ação realizada no Paraná.

