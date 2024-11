Túnel do Morro do Boi será fechado para mais uma etapa de obras de modernização; veja quando Túnel do Morro do Boi será fechado para mais uma etapa de obras de modernização; veja quando ND Mais|Do R7 05/11/2024 - 20h29 (Atualizado em 05/11/2024 - 20h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Túnel do Morro do Boi

Nesta quarta-feira (06) o túnel do Morro do Boi, em Balneário Camboriú, Litoral Norte de Santa Catarina, será fechado a partir das 23h para ser realizada a furação do teto do local e a fixação de barras de suporte, visando a futura instalação de jatos ventiladores.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre as obras e o impacto no trânsito.

Leia Mais em ND Mais:

Mulher sofre tentativa de feminicídio no Centro de Florianópolis; vítima tinha medida protetiva

Emergência do hospital de Xanxerê está superlotada; veja as orientações

Internacional x Criciúma: onde assistir, horário e tudo sobre o jogo